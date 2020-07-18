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    • 18.07.2020 Gazete
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    Başkan dünyaya net mesaj: Ayasofya iç meselemiz

    Başkan , Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dünyaya "Ayasofya bizim iç egemenlik meselemizdir" mesajı yolladı.


    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Cuma namazını İstanbul Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Cami'nde kıldı. Namaz çıkışında ise gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şu açıklamaları yaptı:

    "Ayasofya'nın ibadete açılması: Ayasofya'nın bu süreci bizim iç egemenlik meselemizdir. Herhangi bir müdahalede bulunması söz konusu olamaz. Kurban bayramı: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması değerlendirmesini ile birlikte yapacağız."

    Libya'daki gelişmeler:     Libya'da orumluluğumuzu aynen devam ettireceğiz. Libyalı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız.

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