

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Cuma namazını İstanbul Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Cami'nde kıldı. Namaz çıkışında ise gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şu açıklamaları yaptı:

"Ayasofya'nın ibadete açılması: Ayasofya'nın bu süreci bizim iç egemenlik meselemizdir. Herhangi bir müdahalede bulunması söz konusu olamaz. Kurban bayramı: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması değerlendirmesini Bilim Kurulu ile birlikte yapacağız."



Libya'daki gelişmeler: Libya'da orumluluğumuzu aynen devam ettireceğiz. Libyalı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız.



Kıdem tazminatı: Bu işi adil bir konuma getirmeden adım atmak adil değil, doğru değil.







AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ

Azerbaycan ve Ermenistan gerilimi tırmandı. Savunma Sanayii Başkanı Demir, dün Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov'u ağırladı.

"SİHA'larımızdan füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan'ın emrindedir. Bir millet iki devlet" mesajını paylaştı.