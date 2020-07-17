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    Çevre ve Şehircilik Bakanı 'dan son dakika Sosyal Konut Projesi açıklaması! İşte son sayı

    Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı ,"Tüm Türkiye'de alt gelir grubunda evi olmayan vatandaşımız kalmayana dek inşallah kararlı şekilde sürdüreceğiz. Şu an itibarıyla 940 bin konuta ulaştık." dedi.

    Bakan Kurum'dan flaş Sosyal Konut Projesi açıklaması!

    Çevre ve Şehircilik Bakanı , "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlattığımız, tüm Türkiye'de alt gelir grubunda evi olmayan vatandaşımız kalmayana dek Sosyal Konut Projemizi inşallah kararlı şekilde sürdüreceğiz. Türkiye'de ne kadar alt gelir grubu vatandaşımız varsa ev sahibi olana kadar da kararlılıkla bu projelerimizi devam ettireceğiz. Şu an itibarıyla 940 bin konuta ulaştık. İnşallah 1 milyonuncu konuta çok yakın zamanda ulaşacağız ve hak sahibi vatandaşlarımıza da Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle anahtarını teslim edeceğiz." açıklamasında bulundu.

    Haberler Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan son dakika Sosyal Konut Projesi açıklaması! İşte son sayı
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