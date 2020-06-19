Son dakika: Bakan Kurum'dan flaş TOKİ açıklaması: 1 milyonuncu konutun anahtarı Başkan Erdoğan'ın teşrifleriyle verilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "TOKİ'mizle ülkemizin her noktasında sosyal donatılarıyla beraber, içinde yürüyüş yollarının, parklarının, bahçelerinin, sosyal alanlarının olduğu 1 milyon bağımsız bölüm ürettik. Bugün TOKİ’mizin ürettiği konut sayısı 900 bini geçmiş durumda. 50 bin ve 100 bin sosyal konut projelerimizle beraber çok yakında 1 milyonuncu konutun anahtarını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle vatandaşımıza vereceğiz."