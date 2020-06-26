TOKİ Ankara Beypazarı kura çekilişi canlı yayın! TOKİ Ankara Beypazarı 2. etap kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Ankara Beypazarı kura sonuçları isim listesi! TOKİ Ankara Beypazarı kura çekilişi canlı yayın! TOKİ tarafından inşa edilecek 100 bin sosyal konut projesinde hak sahipleri belli olmaya devam ediyor. Binlerce aile ev sahibi olma heyecanı yaşıyor. 26 Haziran'da yapılacak çekilişle TOKİ'nin Ankara Beypazarı'nda inşa edeceği 400 konutluk 2. etap hak sahipleri belli oluyor. Kura çekilişi TOKİ'nin Youtube sayfasından da canlı yayınlanıyor. İşte, TOKİ Ankara Beypazarı kura sonuçları isim listesi ve canlı yayın izleme ekranı!

TOKİ ANKARA BEYPAZARI KURA SONUÇLARI!

Sonuçlar henüz açıklanmadı. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak sonuç sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz. Sonuçların bugün öğleden sonra açıklanması bekleniyor.

TOKİ ANKARA BEYPAZARI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞME İMZALANMASI

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.