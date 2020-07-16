Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.07.2020 11:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.07.2020 11:55
    ABONE OL

    Son dakika: 'tan Siirt ve Van şehitleri için başsağlığı mesajı

    : 'de şehit olan 2 polis memurumuza ve Van'da görev uçuşunda şehit olan 2'si pilot, 5'i teknik personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.

    Albayrak'tan anlamlı mesaj: Bizleri derinden üzen...
    , sosyal medya hesabı Twitter'dan Siirt ve Van şehitleri için başsağlığı mesajı yayımladı.



    Bakan Albayrak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

    Siirt Pervari'de şehit olan 2 polis memurumuza ve Van'da görev uçuşunda şehit olan 2'si pilot, 5'i teknik personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Bizleri derinden üzen elim kazaların bir daha yaşanmamasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Başımız sağ olsun...

    Haberler Güncel Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Siirt ve Van şehitleri için başsağlığı mesajı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri