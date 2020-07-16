YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM-2020 YKS sonuç sorgulama ekranı!

ÖSYM'nin her yıl gerçekleştirdiği YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. İyi bir üniversitede eğitim görmek isteyen milyonlarca kişi bir sene boyunca ders çalışmanın yanı sıra Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılarak ter döktü. Peki üniversite hayali kuran adayların sıklıkla araştırdığı YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM-2020 YKS sonuç sorgulama ekranını adayların erişimine açtı mı?
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayınladığı takvime göre iki milyonu aşkın adayın katılım sağladığı YKS sonuçları için tarih verildi.
YKS sınav sonuçları, 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
YKS SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS sınavına giren öğrenciler, 28 Temmuz'da açıklanacak sınav sonuçları sonrasında 29 Temmuz itibariyle tercih işlemlerine başlayacak. ÖSYM, tercih işlerinin ne kadar süre açık olacağı hakkında bilgilendirme yapmadı.