İçişleri Bakanlığı, Siirt-Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal ÖZCAN 2020-23 Operasyonu" kapsamında, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 23.10 sıralarında, Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan sıcak çatışmada yaralanan 4 polisten, 2 polis memurunun şehit olduğunu duyurdu.
Siirtte çatışma! 2 polis memuru şehit oldu
İçişleri Bakanlığı, Siirt-Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 23.10 sıralarında, Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan sıcak çatışmada yaralanan 4 polisten, 2 polis memurunun şehit olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Siirt-Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal ÖZCAN 2020-23 Operasyonu" kapsamında, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 23.10 sıralarında, Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan sıcak çatışmada yaralanan 4 polisten, 2 polis memurunun şehit olduğunu duyurdu.