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    te çatışma! 2 polis memuru şehit oldu

    -Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 23.10 sıralarında, Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan sıcak çatışmada yaralanan 4 polisten, 2 polis memurunun şehit olduğunu duyurdu.

    Siirt'te çatışma!

    , -Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde, gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal ÖZCAN 2020-23 Operasyonu" kapsamında, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 23.10 sıralarında, Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan sıcak çatışmada yaralanan 4 polisten, 2 polis memurunun şehit olduğunu duyurdu.

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