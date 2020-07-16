Van Artos- Siirt Pervari son dakika şehit polisler isimleri! EGM şehit polis en son haberleri: Emniyet Genel Müdürlüğü, Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 polisin ismini açıklayarak, yakınlarına başsağlığı diledi. Kazada hayatını kaybeden şehit pilot komiser Gökhun Mete Altunbaş, şehit pilot komiser yardımcısı Samet Üstüner, şehit komiser yardımcısı İrfan Aydoğan, şehit komiser yardımcısı Semih Güzelay, şehit uçak teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin, şehit polis memuru Onur Ramazan Bayram ve şehit polis memuru Burak Derya'nın fotoğraflarına yer verildi.
15.07.2020 tarihinde Havacılık Daire Başkanlığımız envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağımızın Van'da Artos Dağına çarparak kırıma uğraması sonucu şehit olan 7 kahraman görev arkadaşımıza Allah'tan rahmet yakınlarına,Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz🇹🇷 pic.twitter.com/MXtfur6hZU— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) July 16, 2020
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "15.07.2020 tarihinde Havacılık Daire Başkanlığımız envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağımızın Van'da Artos Dağı'na çarparak kırıma uğraması sonucu şehit olan 7 kahraman görev arkadaşımıza Allah'tan rahmet yakınlarına, teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.
Paylaşımda ayrıca kazada hayatını kaybeden şehit pilot komiser Gökhun Mete Altunbaş, şehit pilot komiser yardımcısı Samet Üstüner, şehit komiser yardımcısı İrfan Aydoğan, şehit komiser yardımcısı Semih Güzelay, şehit uçak teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin, şehit polis memuru Onur Ramazan Bayram ve şehit polis memuru Burak Derya'nın fotoğraflarına yer verildi.
Siirtte çatışma! 2 polis memuru şehit oldu
İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde yürütülen terör operasyonları sırasında ağır yaralanan 2 Polis Özel Harekat personelinin müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, 15 Temmuz'da Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle sıcak çatışma gerçekleşti. Çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat personeli yaralandı.
Yaralı polisler helikopter ile bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan 2 polis memuru hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.