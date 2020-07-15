

TRUMP'LA KONUŞTU

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü. İki lider, 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılması ve Libya'da kalıcı istikrar için müttefik olarak yakın çalışma konusunda mutabık kaldı.



DEVLETİN SAHİBİ MİLLETİMİZDİR

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısından sonra konuştu: Türkiye'de devletin sahibinin de istiklal ve istikbalimizin teminatının da milletimiz olduğunu 15 Temmuz'da bir kez daha gördük.







DEMOKRASİ NÖBETİ HİÇ BİTMEYECEK

Destansı zaferin 4. yıl dönümü, büyük gururla kutlanırken, Türkiye'nin dört bir yanı, " Demokrasi Nöbeti Hiç Bitmeyecek" mesajıyla süslendi.15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. O günden bugüne Türk milleti daha da kenetlendi. Darbelere geçit vermemek için sözleşti. Başkan'ın liderliğinde Türk Milleti'nden darbeyi yiyen FETÖ 'cüler, hapishanelerde çürümeye başladı.