Erdoğan, AK Parti MKYK'yı topladı. Rusya lideri Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesini böyle aktardı.
Başkan Erdoğan: Türkiye'ye geldiğinizde birlikte gezelim
Rusya Devlet Başkanı Putin: Ayasofya Türkiye'nin egemenlik hakkıdır
Destansı zaferin 4. yıl dönümü, büyük gururla kutlanırken, Türkiye'nin dört bir yanı, "Demokrasi Nöbeti Hiç Bitmeyecek" mesajıyla süslendi.
FETÖ'cülerin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. O günden bugüne Türk milleti daha da kenetlendi. Darbelere geçit vermemek için sözleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk Milleti'nden darbeyi yiyen FETÖ'cüler, hapishanelerde çürümeye başladı.
MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ: 15 Temmuz'da ihanet imanı yenememiştir...
ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL: Milletimiz, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde o karanlık geceyi aydınlık bir sabaha kavuşturdu.
HSK BAŞKANVEKİLİ MEHMET YILMAZ: Türk yargı teşkilatı, her birimi ile o gün olduğu gibi bundan böyle de hukuka bağlılığı Türk milletinin ve devletinin yanında olacaktır.
GAZİ DOKTOR CELAL ALMAZ: Ayasofya'nın açılması 15 Temmuz'da verilen mücadelenin tacı oldu.
TBMM'de bugün 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı düzenlenecek.
Başkan Erdoğan şehit ailelerini Külliye'de ağırlayacak, ulusa seslenecek...
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 200 drone ile ışık gösterisi olacak.
Kuleli Yerleşkesi'nde video haritalama gösterisi yapılacak.
Başkan Erdoğan: Türkiye'ye geldiğinizde birlikte gezelim
Rusya Devlet Başkanı Putin: Ayasofya Türkiye'nin egemenlik hakkıdır
TRUMP'LA KONUŞTU
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü. İki lider, 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılması ve Libya'da kalıcı istikrar için müttefik olarak yakın çalışma konusunda mutabık kaldı.
Destansı zaferin 4. yıl dönümü, büyük gururla kutlanırken, Türkiye'nin dört bir yanı, "Demokrasi Nöbeti Hiç Bitmeyecek" mesajıyla süslendi.
DEVLETİN SAHİBİ MİLLETİMİZDİR
Başkan Erdoğan, Kabine toplantısından sonra konuştu: Türkiye'de devletin sahibinin de istiklal ve istikbalimizin teminatının da milletimiz olduğunu 15 Temmuz'da bir kez daha gördük.
DEMOKRASİ NÖBETİ HİÇ BİTMEYECEK
FETÖ'cülerin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. O günden bugüne Türk milleti daha da kenetlendi. Darbelere geçit vermemek için sözleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk Milleti'nden darbeyi yiyen FETÖ'cüler, hapishanelerde çürümeye başladı.
Destansı zaferin 4. yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinlikler hazırlandı. Programlar çerçevesinde "Demokrasi Nöbeti Hiç Bitmeyecek", "Demokrasi Zaferi", "Vatan Milletin, İrade Milletin" sözlerinin yer alan billboardlar, Türkiye'nin dört bir yanına asıldı.
MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ: 15 Temmuz'da ihanet imanı yenememiştir...
ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL: Milletimiz, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde o karanlık geceyi aydınlık bir sabaha kavuşturdu.
HSK BAŞKANVEKİLİ MEHMET YILMAZ: Türk yargı teşkilatı, her birimi ile o gün olduğu gibi bundan böyle de hukuka bağlılığı Türk milletinin ve devletinin yanında olacaktır.
GAZİ DOKTOR CELAL ALMAZ: Ayasofya'nın açılması 15 Temmuz'da verilen mücadelenin tacı oldu.
TBMM'de bugün 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı düzenlenecek.
Başkan Erdoğan şehit ailelerini Külliye'de ağırlayacak, ulusa seslenecek...
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 200 drone ile ışık gösterisi olacak.
Kuleli Yerleşkesi'nde video haritalama gösterisi yapılacak.