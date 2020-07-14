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    • 15.07.2020 09:09
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    resimli mesajları 2020 - 15 Temmuz en güzel ve özlü mesajları cep telefonu

    mesajları sözleri! Hain darbe girişiminin 4. yıldönümünde 15 Temmuz resimli anma mesajlarını ve yoluyla gönderebilirsiniz. 2017 yılında resmi tatiller listesine eklenen 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma günü yurt genelinde coşkuyla kutlanacak.15 Temmuz şehitleri saygı ve özlemle anılacak. Bu anlamlı gün için okunacak en güzel 15 Temmuz şiirleri 8 kıtalık-10 kıtalık, uzun kısa şiirler haberimizde. Ülke olarak en özel ve en anlamlı günlerimizden biri olan 15 Temmuz günü için eşinize dostunuza atacağınız en güzel 15 Temmuz resimli mesajları ve kısa uzun 15 Temmuz sözleri sayfamızda. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    15 Temmuz mesajları Whatsapp SMS...

    15 Temmuz Whatsapp SMS mesajları ve sözleri! Hain terör örgütü FETÖ'ye karşı kahramanca destanların yazıldığı 15 Temmuz gününün 4. yıldönümü. Bugünün anısına özel 15 temmuz sözleri, 15 temmuz resimli anma mesajları, duygusal 15 Temmuz sözleri ve resimli 15 temmuz mesajları haberimizde. Demokrasi şehidi verdiğimiz bu günü hatırlamak için siz de 15 temmuz sözleri ve mesajları yollayın, unutturmayın! Her yıl 15 Temmuz günü Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü olarak kutlanırken, hain darbe girişimi de lanetleniyor. Aynı zamanda bu özel günde şehitlerimiz anılıyor. 15 Temmuz mesajları ve sözleri son derece önemli olan bu günde vatandaşlarımız tarafından araştırılıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    15 TEMMUZ RESİMLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ WHATSAPP SMS

    Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

    Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

    249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.

    Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

    15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye.

    Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde

    Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler ölmez Vatan bölünmez.

    Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

    15 TEMMUZ CEP TELEFONU MESAJLARI

    15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir!

    Darbe girişimine izin vermeyen Türk milleti hep var olsun. 15 Temmuz Şehitleri unutulmasın.

    Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

    Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

    VATAN için yaşayıp öldünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz. 15 Temmuz Şehitlerini yad ediyoruz

    Ne yaparsınız, vatan aşkı ruhumuzda var.

    Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir insanı, bir insan da bir ülkeyi kurtarır.

    "Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.. Bir hilâl uğruna Ya Rabb ne güneşler batıyor..."

    Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın… Millet bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir.

    Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

    15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye.

    Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

    15 TEMMUZ SÖZLERİ

    Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

    Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

    249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.

    Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

    15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye.

    Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. (Bakara Suresi)

    Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.

    Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.

    Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

    15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE

    Yoğun bir sessizlikle başladı paletlerin boğaza oturuşu,
    Kanatların sağır eden ıslığı,
    Bunlar yıllarca vatanın asker deyip yoğurduğu
    Bunlar bizlerin insan belleyip doyurduğu
    Bunlar anaların hayr eyleyip evlat belleyip doğurduğu
    Bunlar bir dinsizin köpekleri (affet bahçemde ki sadık köpeğim)
    Bunlar ki hain nedir denildiğinde parmakların gösterdiği
    Milyonlarca yüreğin ikiyüz elli kahramanı baş geldi hain binlere.
    Yanaklar toprakla buluştu yürekler Hakla
    Zaman önce Peygamberim Uhud da,
    Ayın on beşi yılın en ilerisi, ümmeti islam vatanında.
    Ne taşlar diyeyim ne oklar! bunlar kalbe uğrayıp sırttan geçiyor.
    Tövbe ya Rab bu insanlar neler ediyor ?
    Bir elden bayrak düşmüyor ama o beden yerde toprak soluyor.
    Müdafaa için mübarek kalkınmaya ikiyüz elli yürek feda etti bendini
    Kimler hırpaladı kimler vatanın diğer yanlarında kendini
    Onbeşliler oldu aziz millet
    Onbeşlileri unutmadık onbeşler de unutulmayacak.
    Ağzında tütün hainin kucağına koşan yürek
    Ölümü oyun bellemiş ondadır asli yürek.
    Aziz milletin azmini bendini tevkif edemediler
    Bunlarda yoktur iman bunlar hain zihniyet
    Öte tarafta da sizlere olsun yaktığınız cana bedel milyon eziyet.
    İKİYÜZELLİ kahraman unutulmayacak ebediyyen.
    İki yüzlere karşın ikiyüz elli şehit uğurlandı ebediyete
    Bir daha ne İstiklâl i Marş ne de temmuz şiirleri yazacak durumda bırakma Allah ım
    Öylesine karanlık geceler yaşatma Allah ım
    Böylece durgun bırakma Allah ım
    Bizlere şefkat eyle acı rüyalara mahrum bırakma Allah ım
    Sana sonsuz şükür Allah ım
    Bir gece rüya görüyor 250 kahraman
    Ortalığı kan bürümüş ki, bir nehir o cennete akan
    Bir gece rüya gördü toprağın altında yüzlerce şehit yüzlerce yatan.
    Yüzlerce ses ?
    Anam diyor dayanamaz, eşim çocuklarım bebeğim babam.
    Ana yüreğin ferah baba yolun refah eşim bahtın, çocuklarım ufkunuz aydın olsun, önce vatan.
    Tonlarca demir yığını bir avuç can karşısında beliriyor
    Türk gururu kaçmaya elvermiyor
    Güç alıyor şehid Hak'tan işte iman işte inanan
    Onlarca uçak bir hain komutunda bir ıslık onu çağıran
    Bu nasıl coşkudur nasıl cihâd var mı anlayan ?
    Yüzlerce yürek dilinde Allah elinde Kur an kalbinde vatan
    Anası şehit bir bebeğin ömür süren gururu yükseliyor Arş'a.
    Kurşunlar yağıyor
    AllahuEkber edası hep bir ağızda.
    Halis bir ses daha duyuluyor kalabalık arasında
    Şeref yoksunu bir haine,
    İşte en manâlı kurşun onun ellerinden kayıp gidiyor, alnının ortasına
    Durur mu hain nefer ?
    Bedeli değil otuz, seksen milyon kurşun, değil bir can, bedeli kocaa bir vatan.
    Bir bayrak için düşen her damla
    Biz bu vatan uğruna olmadık mı hebâ?
    Biz şehidimiz uğruna, vatan diye Hak yoluna duyduk, gün doğana dek sayısız selâ.
    Ey şehidim! toprağından sana sonsuz selam.
    Edemedi sana bana düşman olanlar bir kelam.
    Ey Ya' Rab! sana sonsuz salat-ü selam.
    Yoktur bize imansızlıktan öte bir bela!
    Zafer marşıdır, hakka yolculuktur adı, değil selâ.
    Bir bayrak içindir okunan her duâ.
    Şehidim! yerde kalmayacak kanın!
    Bilmem ne bela, bilmem ne zulümdür ? bilirim ki zafer milletindir.
    Biliniz ki; Hak bizimledir.
    Biz bu vatan toprağında doğduk
    Biz bu vatan toprağında doyduk
    Biz bu vatana cennet ismini koyduk
    Şükrettik her vakte bir ezân sesiyle uyanıp.
    Dua ettik vakit tanımaksızın semâ ya uzanıp.
    Yer,gök, arş-ı âlâ, şâhid oldu bir destâna.
    Biz bu cennet vatan uğruna, canan ardımızda, baş geldik bin belaya.
    Ne zaman uğradık hüsrana da ne zaman cihad meydanında ses etmedik!
    Bu yurt bizim gayrı biz bunu belledik.
    Şükürler olsun Hak bizimle.
    Kanı her vakit taze akar nazenin bedenlerin.
    Ruhuna işlemiştir Türklük vatan bizim! diyenlerin.
    Biz, vatanın yüreği güzel insanları.
    Biz, Hak tan güç alan iman yoldaşları.
    Biz, gayemiz bir temennimiz bir, inanan milletiz.
    Şükürler olsun Hak bizimle, Şükürler olsun Hak, Şükürler olsun..

    ÖMER HALİSDEMİR KİMDİR?

    Ömer Halisdemir, 1974 yılında Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Kasabasında dünyaya geldi. Halisdemir, çocukluğunu Niğde'nin Çukurkuyu Kasabasında geçirmiştir. Şehit Halisdemir, okul sonralarında bir dönem Çukurkuyu'da çobanlık yaptı.Yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer Halisdemir, Hatice Halisdemir ile olan evliliğinden Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu dünyaya geldi.

    Şehit Ömer Halisdemir 1999 yılında Piyade Astsubay olarak Türk Silahı Kuvvetlerine katılmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yurt içinde ve yurt dışında görev yapmıştır.

    ÖMER HALİSDEMİR'İN EŞİ VE ÇOCUKLARI

    Hatice Halisdemir ile evli olan Ömer Halisdemir'in 2 çocuğu vardır.
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