Başkan Erdoğan'dan Ayasofya talimatı: Bizim için önemini herkese anlatın





AYASOFYA'YA BİLİM KURULU

Toplantıda Erdoğan, Ayasofya'nın tarihi mirasının korunması için, Cumhurbaşkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı öğretim üyeleri ve tarihçilerden oluşan Bilim Kurulu'nun kurulduğu ve bu kurulun çok titiz çalıştığı bilgisini verdi. Ayasofya'da ibadet anında mozaik ve fresklerin maskeleyici bir sistem ile kapatılacağı, bu çalışmanın Bilim Kurulu'nca yürütüldüğü aktarıldı.

ERKEN SEÇİM YOK

Hürriyet'in haberine göre Başkan Erdoğan, erken seçimle ilgili de "Seçim yok, hedef 2023" mesajını verdi. Ekonominin iyi durumda olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, bankalarla görüşüldüğünü ve faizlerin en kısa sürede düşürüleceğini ifade etti.



