BAKANLIK 3 METRO HATTINI İNŞA EDİYOR, İŞLETME DEVRİ YAPILMADIĞI GEREKÇESİYLE İBB'DEN HERHANGİ BİR KESİNTİ VEYA TAHSİLAT YAPILMADI!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapımı üstlenilen Sabiha Gökçen-Kaynarca Metrosu ve Bakırköy-Kirazlı Metrosu için 2015 yılından bugüne kadar yaklaşık 2 milyon 412 bin 678 TL harcama yapılmış olmasına rağmen henüz işletme devri yapılmadığından herhangi bir kesinti veya tahsilat yapılmadığı öğrenildi.

Başakşehir-Kayaşehir metro hattı için de durumun aynı olduğunu, bakanlığın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden herhangi bir kesinti veya tahsilat yapılmadığı bildirildi.

BAKANLIK; BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METRO HATTININ YAPIMINI DA GERÇEKLEŞTİRİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yollarının ardından hastanenin güzergahında bulunduğu Başakşehir-Kayaşehir metro hattının yapımını da gerçekleştiriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; bütçesinin olmadığını iddia ederek hastane yollarını ve metro hattının yapımını gerçekleştirmedi.