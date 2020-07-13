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    • 13.07.2020 22:15
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    Güney Afrikalı Müslümanlardan Ayasofya'nın ibadete açılma kararına tam destek

    Güney Afrika Cumhuriyeti 'nin, Ayasofya'nın ibadete açılmasını memnuniyetle karşıladığı bildirildi. Müslüman Yargı Konseyi Başkanı , "Ayasofya kararı tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu nedenle Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı 'ı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

    Güney Afrika'dan Ayasofya teşekkürü

    Güney Afrika Cumhuriyeti 'nin, Ayasofya'nın ibadete açılmasını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

    Müslüman Yargı Konseyi Başkanı , yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması nedeniyle gurur duyduklarını dile getirdi.

    İbrahim, "Ayasofya kararı tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu nedenle Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

    "ÇOK MUTLU OLDUK"
    Güney Afrikalı Müslümanlar olarak bu adım dolayısıyla çok mutlu olduklarının altını çizen İbrahim, Müslüman Yargı Konseyi adına da yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye'nin kararına destek verdiklerini ve Müslümanlar açısından Türkiye'nin çok önemli bir yeri olduğunu kaydetti.

    1945'te kurulan Müslüman Yargı Konseyi, ülkedeki Müslümanların en önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor.

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