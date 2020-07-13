Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.07.2020 23:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.07.2020 23:29
    ABONE OL

    Son dakika: 'te il genelinde maske takma zorunluluğu getirildi!

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir il daha maske takma zorunluluğu getirdi. Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 14 Temmuz Salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece saat 24.00’ten itibaren ikinci bir karara kadar il genelinde maske takma zorunluluğu getirildi.

    Bir ilde daha maske takma zorunluluğu!

    'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi.

    Kilis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

    Buna göre kent genelinde maske kullanımının zorunlu hale getirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "14 Temmuz Salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece saat 24.00'ten itibaren ikinci bir karara kadar ilimiz genelinde ikamet eden veya bulunanların konutları dışında bulunacakları tüm açık ve kapalı alanlarda ağız ve burunu kapatacak şekilde maske takmalarına, belirtilen sınırlamalara uymayanlara idari para cezası verilmesine karar verildi."

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Son dakika: Kilis'te il genelinde maske takma zorunluluğu getirildi!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri