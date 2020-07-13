İBB ; Fazilet durağından hiç yolcu almadığını açıklayan şoför Ertuğrul Aslan'ın sertifikasını iptal etti KENAN KIRAN / SABAH İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'nin; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un, 29 Mart sabahı Fazilet durağından otobüse bir anda 47 yolcu bindiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklayan şoför Ertuğrul Aslan'ın sertifikasını iptal ettiği ortaya çıktı.İETT tarafından Ertuğrul Aslan'a gönderilen mesajda;denildi. Sertifikası iptal edilen şoför araç kullanması yasaklanıyor.

62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan şoför Ertuğrul Aslan; A Haber Televizyonu'na konuşmuş ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un,ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun,demişti.Şoför Ertuğrul Aslan, İBB Sözcüsü Murat Ongun'u eleştirerek, "'Birisi çıkmış, 47 yolcu aldı' demiş. "Bu arkadaş (Murat Ongun) benim yanımda mıymış? Otobüsün içinde miymiş? Buna bu bilgiyi kim vermiş? Nasıl vermiş? Hangi amaçla vermiş?" diye sormuştu.Ertuğrul Aslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İBB TV'de verdiği ve Murat Ongun'un hesabından yayınlanan röportajlardaki ifadelerin eksik verildiğini söyledi. Aslan, "Kestiler, doğradılar. Konuşmamın tamamı verilmedi. Niye tamamı verilmedi?" diye sormuştu. İŞTE O AÇIKLAMALAR!Ertuğrul Aslan; 29 Mart Pazar sabahıFazilet durağında yaşananları şöyle anlattı:SORU: 29 Mart sabahı Fazilet durağından bir anda 47 yolcunun İETT otobüsüne bindiği iddia edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve yöneticileri tarafından da bunun bir kumpas ve organize kötülük olduğu iddia edilmişti. Gerçekten bu duraktan 47 kişi bindi mi? Fazilet durağından kaç yolcu aldınız? Ertuğrul Aslan: "Sinirden gülüyorum. Kusura bakmayın. Aklıma geldikçe delireceğim. 29 Mart'ta ben bu duraktan (Fazilet durağı) hiç yolcu almadım. 29 Mart tarihinde sabah ilk servistir. Sabah 06.15 servisi diyorum. 29 Mart'ta Fazilet durağından hiç yolcu almadan saatte 29 km. hızla geçtim. Bu konu çok uzatıldı. Kim bunu söylediyse, isim takamıyorum. Bir anlam bulamıyorum. Artık şerefsiz mi desem, şerefli mi desem? Gravatlı mı desem, gravatsız mı desem? Kimdir anlamıyorum. Ben 29 Mart tarihinde Fazilet durağından bir tane yolcu almadan geçtim, gittim. Bunun kilometresini araştırmaya gerek yok. Almadım ya almadım. Ben bu duraktan bir yolcu almadan geçtim, gittim. 'Birisi çıkmış, 47 yolcu aldı' demiş.

Ertuğrul Aslan: Kim söylemiş? Niye söylemiş? Nasıl söylemiş? Nerede söylemiş? Ben bilmiyorum en başından beri."Ertuğrul Aslan: "Bu arkadaş (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun) benim yanımda mıymış? Otobüsün içinde miymiş? Buna bu bilgiyi kim vermiş? Nasıl vermiş? Hangi amaçla vermiş? Ama (otobüs) arkada birisinin kamerayla çekim yapması, arkaya giden yolcuların önünü kesmesi arabayı küçük gösteriyor. Aşırı şekilde kalabalık gösteriyor"Ertuğrul Aslan: "Ağzı olan konuşuyor. Ağzı olan konuşuyor. 'Ben buradan 47 yolcu almadım' dedim. Aynı gün çıktı organize kötülük olduğu. Ne bir araştırma yapıldı? Ne veri tabanı incelendi? Ne bizim kamera kayıtlarımız incelendi? Artık kim organize ettiyse kendini.. Birilerine suç ve iftira atmak için yapılan bir şey bu."Ertuğrul Aslan: "Kestiler, doğradılar. Bir şey yaptılar. Bilemem. Konuşmamın tamamı verilmedi. Niye tamamı verilmedi? Alınmayan yerden 'Niye yolcu alındı?' diyeyim. Üzerime yapılan ithamların geri alınmasını kamuoyuna haykırıyorum."İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs sürecinde yolculuk yaptığı otobüste yoğunluk olduğunu gösteren fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle iki vatandaş hakkında yaptığı suç duyurusunu takipsizlikle sonuçlandırdı.Soruşturma kapsamında; 29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane Kabataş hattında seyahat eden 40 yolcunun bilgi sahibi olarak ifadeleri alındı. 29 Mart 2020 günü 146 No'lu Boğazköy Bakırköy hattında seyahat eden 50 yolcunun da bilgi sahibi ifadeleri alındı.Soruşturma kapsamında 62 No'lu Kağıthane Kabataş hattında seyahat eden Aslı Fırat'ın 13 Nisan 2020 tarihinde ifadesi alındı.Aslı Fırat, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadede; İstanbul Havalimanı'nda çalıştığını, işe gitmek için Ortabayır durağından otobüse binerek Zincirlikuyu metrobüs durağında indiğini, otobüse bindiğinde otobüsün çok kalabalık olduğunu, otobüste bulunan erkek yolculardan birinin şoföre hitaben,diye bağırdığını, şoförün de, 'Şikayet edin. Siz şikayet etmezseniz bu durumu düzeltmezler. Otobüs seferlerini azaltarak bizi daha fazla tehlikeye sokuyorlar' dediğine şahit olduğunu söyledi.Aslı Fırat'ın ifadesindeki şoförün 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan Ertuğrul Aslan olduğu öğrenildi.

KENAN KIRAN-SABAH