Yunanlıların Ayasofya hazımsızlığı! Slogan atıp Türk bayrağını yaktılar!

Aşırı sağcı bir grup, Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi kararını Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'nin önünde protesto etti.

Gösteriyi organize eden aşırı sağcı partinin kurucusu Ilias Kasidiaris gösteriye "yüzlerce Yunanın" katıldığını ileri sürdü. Göstericiler protesto sırasında Türk bayrağını ateşe verdi. Aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin eski bir üyesi olduğu öğrenilen Kasidiaris, protesto görüntülerini parti sitesinden, Twitter ve Youtube hesaplarından paylaştı.

Yunanistan'da aşırı sağcı bir grup Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi kararını Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'nin önünde protesto etti.