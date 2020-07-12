Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.07.2020 15:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.07.2020 15:57
    ABONE OL

    Yunanlıların Ayasofya hazımsızlığı! Slogan atıp Türk bayrağını yaktılar!

    86 yıl sonra Danıştay kararı ile tekrar cami statüsüne geçen Ayasofya dünya gündemine oturdu. Ayasofya’nın yeniden cami olması Yunanlıları kudurttu. 'da bir grup Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi kararını 'nin 'nin önünde toplanıp, Türk bayrağını ateşe vererek etti.

    bir grup, Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi kararını 'nin 'nin önünde etti.

    Gösteriyi organize eden aşırı sağcı partinin kurucusu Ilias Kasidiaris gösteriye "yüzlerce Yunanın" katıldığını ileri sürdü. Göstericiler protesto sırasında Türk bayrağını ateşe verdi. Aşırı sağcı Partisi'nin eski bir üyesi olduğu öğrenilen Kasidiaris, protesto görüntülerini parti sitesinden, Twitter ve Youtube hesaplarından paylaştı.

    'da aşırı sağcı bir grup Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi kararını Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'nin önünde protesto etti.

    Haberler Güncel Yunanlıların Ayasofya hazımsızlığı! Slogan atıp Türk bayrağını yaktılar!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri