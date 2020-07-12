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    • 12.07.2020 16:01
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    'cü 'ten skandal paylaşım! "Gasp edilmiş mekanda olmaz"

    soruşturmasının Today's Zaman gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni , hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda küstahça ifadelerde bulunan Keneş, "Ayasofya kiliseye dönüştürülmeliydi, gasp edilmiş mekanda olmaz! " ifadelerini kullandı.

    FETÖ'cü Bülent Keneş'ten skandal paylaşım!

    ETÖ'cüler, Ayasofya Cami için alınan kararın ardından peş peşe hazımsızlık kokan açıklamalarda bulundu. Milletimizi sevince boğan karardan rahatsızlık duyan teröristler, hesaplarından Ayasofya Cami ve imzalanan kararname için kin ve algı operasyonunu birlikte yürütüyor.

    "KİLİSEYE ÇEVRİLSİN" ÖNERİSİ

    "Haçlıların ülkenizi işgal etmesi tehlikeli değildir" diyen terörist Gülen'in elemanı ve / soruşturmasının , Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tamamen karşı olduğunu söyleyerek zihniyetini bir kez daha belli etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda skandal ifadelere yer veren Keneş, "Benim görüşüm net: Müze bir ara formüldü. İlla bir ibadet yerine dönüştürülmesi gerekiyorsa kiliseye dönüştürülmeliydi ve hak yerini bulmalıydı. Kimin yaptığından bağımsız olarak camiye dönüştürülmesine tamamen karşıyım! Gasp edilmiş mekanda ibadet olmaz! Kanaatim bu..." dedi.

    FETÖ SÖZCÜSÜ USLU ALGIYA BAŞLADI

    Ayasofya Cami'nin e açılması, FETÖ'cü Emre Uslu'yu da rahatsız etti. Firari FETÖ'cü Uslu, Danıştay'ın kararının ardından skandal bir paylaşım yaparak, Twitter üzerinden algı operasyonu yapmaya başladı. Ayasofya Cami'ne ve 'a hakaret eden FETÖ'cü, sosyal medya hesabından photoshopladığı bir görüntü paylaştı. Görüntüde, Ayasofya'nın kubbesine konulan seçim sandığına Cumhurbaşkanı Erdoğan oy pusulası atıyor.

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