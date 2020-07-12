ETÖ'cüler, Ayasofya Cami için alınan kararın ardından peş peşe hazımsızlık kokan açıklamalarda bulundu. Milletimizi sevince boğan karardan rahatsızlık duyan teröristler, sosyal medya hesaplarından Ayasofya Cami ve imzalanan kararname için kin ve algı operasyonunu birlikte yürütüyor.

"KİLİSEYE ÇEVRİLSİN" ÖNERİSİ

"Haçlıların ülkenizi işgal etmesi tehlikeli değildir" diyen terörist Gülen'in elemanı ve FETÖ/PDY soruşturmasının firari sanığı Bülent Keneş, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tamamen karşı olduğunu söyleyerek zihniyetini bir kez daha belli etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda skandal ifadelere yer veren Keneş, "Benim görüşüm net: Müze bir ara formüldü. İlla bir ibadet yerine dönüştürülmesi gerekiyorsa kiliseye dönüştürülmeliydi ve hak yerini bulmalıydı. Kimin yaptığından bağımsız olarak camiye dönüştürülmesine tamamen karşıyım! Gasp edilmiş mekanda ibadet olmaz! Kanaatim bu..." dedi.

FETÖ SÖZCÜSÜ USLU ALGIYA BAŞLADI

Ayasofya Cami'nin ibadete açılması, FETÖ'cü Emre Uslu'yu da rahatsız etti. Firari FETÖ'cü Uslu, Danıştay'ın kararının ardından skandal bir paylaşım yaparak, Twitter üzerinden algı operasyonu yapmaya başladı. Ayasofya Cami'ne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden FETÖ'cü, sosyal medya hesabından photoshopladığı bir görüntü paylaştı. Görüntüde, Ayasofya'nın kubbesine konulan seçim sandığına Cumhurbaşkanı Erdoğan oy pusulası atıyor.