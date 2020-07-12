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    • 12.07.2020 Gazete
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    86 yıl sonra tekrar ibadete açılacak olan ’ya üçlü çözüm

    86 yıl sonra 'da tekrar ibadete açılacak olan 'da atılacak adımlar belirlendi. Namaz sırasında fresk ve mozaikler gelişmiş ışık sistemiyle karartılacak. Ayasofya'nın tarihi dokusuna uygun olarak halı tasarlanacak.



    86 yıl sonra 24 Temmuz'da tekrar ibadete açılacak olan Ayasofya'da atılacak adımlar belirlendi.

    1- Ayasofya'nın tarihi niteliğine uygun özel halılar dokunacak.

    2- Turistlerin halıya basmadan gezebilmesi için koridor açılacak

    3- İbadet sırasında duvarlardaki fresk ve mozaikler karartılacak


    MOZAİKLER KORUNACAK
    Roma döneminin İmparatoru 6. Leon, Deisis Sahnesi, Kıyamet Günü ve Alexandros mozaikleri korunacak.



    ALMANLARDAN ÇARPICI YORUM - ERDOĞAN 2. FATİH
    Erdoğan, İstanbul'un ikinci fatihi mi? Hiç şüphesiz, bu yönde adım atacak.



    RAHATSIZ OLDULAR
    Ayasofya'nın ibadete açılması dünyada yankılandı. En tuhaf çıkışı iki Türk yazar yaptı?

    ELİF ŞAFAK: Çok yanlış, müze kalmalıydı.

    ORHAN PAMUK: Artık laik bir ülke değiliz...



    TARİHİ DESTEK
    Ayasofya, 86 yıl sonra Başkan Erdoğan'ın imzası ile yeniden ibadete açıldı. Türkiye'nin coşkuyla karşıladığı karara ünlü isimlerden de destek yağdı. Batı, şoka uğradı. Alman medyası ise tarihi manşetini attı: Erdoğan İstanbul'un 2. Fatihi mi? Şüphesiz öyle...

    Türkiye'nin ve dünyanın merakla beklediği karara, Danıştay 10. Dairesi ilk imzayı attı. 1934 tarihli kararın iptal edilmesiyle ve Başkan Erdoğan'ın yayınladığı kararname ile Ayasofya, 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Kararın ardından bin 500 yıllık tarihi yapıda ibadetin nasıl yapılacağına dair de çalışmalara başlandı. BURAK ERDEM- BETÜL USTA

    MİMAR SİNAN DOKUNUŞU
    Ayasofya'ya ilk olarak Fatih Sultan Mehmet iki minare, oğlu Beyazıt ise bir minare (tuğla olan) yaptırmıştır. Mimar Sinan da, II. Selim döneminde birisi Fatih'in yaptırdığı ancak yıkılan bir minarenin yerine olmak üzere iki minare yapmıştır.

    5 PADİŞAHIN TÜRBESİ VAR
    Ayasofya'da beş padişahın türbesi vardır. Buraya ilk defnedilen padişah II. Selim'dir. Daha sonra III. Murat, III. Mehmet, Sultan İbrahim ve Sultan Mustafa da Ayasofya'daki türbelere gömülmüştür.



    Başkan Erdoğan, Ayasofya'nın 24 Temmuz'da ibadete açılacağını açıkladı.
    Namaz sırasında fresk ve mozaikler gelişmiş ışık sistemiyle karartılacak.
    Ayasofya'nın tarihi dokusuna uygun olarak halı tasarlanacak.

    MOZAİKLER KORUNACAK
    Ayasofya'da Roma dönemine ait İmparator 6. Leon, Deisis sahnesi, Kıyamet Günü Yakarması ve İmparator Alexandros'un mozaiği ile Osmanlı döneminde yapılan Sultan Abdülmecit'in tuğra mozaiği korunacak.



    RAHATSIZ OLDULAR

    Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Anastasiadis: Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi, uygar dünya ile onu temsil eden uluslararası kuruluşlar için yeni bir sorun ortaya çıkarmaktadır.

    Yunanistan Başbakanı Kiryatos Miçotakis: Alınan kararla Ayasofya'nın evrensel konumu hiçe sayılmaktadır.

    Yazar Elif Şafak: Ayasofya'nın camiye çevrilmesi tamamen siyasi çıkarlar için verilmiş bir karar.

    Yazar Orhan Pamuk: Ayasofya'yı camiye çevirmek dünyanın geri kalanına artık seküler değiliz demektir.


    GÜÇLÜ TÜRKİYE
    Magazin dünyası, karara şu sözlerle destek çıktı:

    Yıldız Tilbe: Ayasofya açıldı. Allah devletimize zeval vermesin.

    Gamze Özçelik: Geliyor gönlümün efendisi.

    Alişan: Çok şükür Ayasofya'ya kavuşuyoruz.

    Yaşar İpek: Hamdolsun!

    Yusuf Güney: Büyüksün Reis. Sonuç kendi kararlarını alabilen güçlü Türkiye.

    Uğur Işılak: Olması gereken olmuştur. Sultan Fatih'in ruhu şad olsun.





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