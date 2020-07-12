



TARİHİ DESTEK

Ayasofya, 86 yıl sonra Başkan Erdoğan'ın imzası ile yeniden ibadete açıldı. Türkiye'nin coşkuyla karşıladığı karara ünlü isimlerden de destek yağdı. Batı, şoka uğradı. Alman medyası ise tarihi manşetini attı: Erdoğan İstanbul'un 2. Fatihi mi? Şüphesiz öyle...



Türkiye'nin ve dünyanın merakla beklediği karara, Danıştay 10. Dairesi ilk imzayı attı. 1934 tarihli kararın iptal edilmesiyle ve Başkan Erdoğan'ın yayınladığı kararname ile Ayasofya, 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Kararın ardından bin 500 yıllık tarihi yapıda ibadetin nasıl yapılacağına dair de çalışmalara başlandı. BURAK ERDEM- BETÜL USTA



MİMAR SİNAN DOKUNUŞU

Ayasofya'ya ilk olarak Fatih Sultan Mehmet iki minare, oğlu Beyazıt ise bir minare (tuğla olan) yaptırmıştır. Mimar Sinan da, II. Selim döneminde birisi Fatih'in yaptırdığı ancak yıkılan bir minarenin yerine olmak üzere iki minare yapmıştır.



5 PADİŞAHIN TÜRBESİ VAR

Ayasofya'da beş padişahın türbesi vardır. Buraya ilk defnedilen padişah II. Selim'dir. Daha sonra III. Murat, III. Mehmet, Sultan İbrahim ve Sultan Mustafa da Ayasofya'daki türbelere gömülmüştür.