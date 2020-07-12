Mavi Bebek oyunu nedir? Mavi Bebek oyunu nasıl oynanır?

MAVİ BEBEK OYUNU NEDİR?

Mavi bebek oyunu bir efsaneden türetilmiş sanal bir oyundur. Fiziksel tepkiye bağlı olan bu oyun, banyoda oynanan bir oyundur. Banyoda ışıkjları kapatarak oynanan bu oyunda efsaneye göre, elinizde telefonu kucağınızda bebek varmış gibi defalarca 'Blue baby, baby blue...' diyerek salladıktan sonra kolunuzda bir ağırlık hissetmeye başlıyorsunuz. Yine bir efsaneye göre bebeğin tırnakları çocuğun koluna batıyor. Oyunda mavi bebeğin annesi oyuncuya sesleniyor 'bebeğimi bırak' diye. Oyunu o noktadan sonra bırakmayan çocukların akıl sağlığında ciddi problemler ortaya çıkabiliyor.

MAVİ BEBEK NASIL OYNANIR?

Efsaneye göre banyonun ışığını kapatıp banyoya girmeli, sonra da aynada gözlerinize bakarak ellerinizde bir bebek varmış gibi sallamanız sonra da 13 kere blue baby demeniz gerek. Eğer hata yapmazsanız her seferinde kollarınızda bir ağırlık hissedeceksiniz ve bu giderek ağırlaşacak.