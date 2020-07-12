Ayasofya için 54 yıl mücadele etti ve kazandı

* Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın açılmasının en büyük mimarıdır. Yunanistan'da da cuma namazı kılacağız. Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa edilen ve şu anda kapalı bulunan Fatih Camii'nde namaz kılacağız.Bu konuda dilekçemizi hazırladık, avukatımızı belirledikten sonra vekalet vereceğim. Bu konuda da hukuki mücadele vereceğiz. Türkiye'de müzelerin yeniden camiye dönmesini hukuki yollarla aldıysak, hukuki yollarda Yunanistan'daki Fatih Camii'ni açacağız. Hazırlıklarımız tamam. Belgeleri hazırladım, bütün çalışmaları yaptım.

* 1994 yılında İstanbul Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal edilmesine yönelik dava açtık. 1996 yılında açtığımız dava reddedildi. Dava açma ehliyetimin olmadığı iddia edildi ve açtığım dava reddedildi. AK Parti döneminde ise açtığım davalar yaptığım başvurular kabul edildi. Sırasıyla müze olan İznik Ayasofya, Trabzon Ayasofya, İlyas Bey, Kariye ve İstanbul Ayasofya cami olarak açıldı.



* İznik Ayasofya'ya gezmek için gittiğimde içeri giriş için para verdim. Para verdiğim halde içeri almadılar. Bu sırada Roma'dan bir grup papaz geldi. Papazlar içeri alınınca beni de mecbur aldılar. Papazlar cübbelerini çıkardılar ve ayine başladılar. Ben de namaz kılmaya başladım. Onlar ayin yaparken, ben de namazımı kıldım. O zaman dedim ki 'Benim camimde papazlar ayin yapamaz. Benim camimde Müslümanlar namaz kılabilir. İznik Ayasofya'da hukuki süreci başlatan olay budur. İznik Ayasofya, 6 Kasım 2011'de ibadete açıldı.