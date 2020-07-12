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    • 12.07.2020 17:34
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    'ndan yeni ayrıntı! ları bakın nasıl taşımışlar!

    Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olan ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Uyuşturucu kaçakçısı 'ın para lerini eski emniyet müdürü 'in tahsis ettiği yla yaptığı, hatta sokağa çıkma kısıtlamalarını bu sayede deldiği iddia edildi.

    Uyuşturucuları bakın nasıl taşımışlar!

    kaçakçısı polis müdürüyle işbirliği yaptı, emniyetin yla uyuşturucu parasını teslim aldı.

    ''Türk Escobar'' lakaplı ve eski Sultanbeyli Emniyet Müdürü şimdi cezaevinde.

    Hürriyet gazetesinin haberine göre uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş ile eski Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek arasındaki bağlantı 6 ay önce tespit edildi.

    ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜNÜN NEJAT DAŞ'A YARDIM ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ
    Necmettin Yüksek, emniyetin makam aracını polis memuru şoförle birlikte Nejat Daş'a tahsis etti.

    Böylelikle eski emniyet müdürü Necmettin Yüksek de narkotik ekiplerinin takibine girdi.

    Uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş'ın eski emniyet müdürü Necmettin Yüksek'in kendisine tahsis ettiği makam aracıyla seyahat ettiği ve bu nedenle polis kontrolüne takılmadığı tespit edildi.

    Hatta öyle ki corona virüs salgını nedeniyle getirilen şehirlerarası seyahat yasağını bile uyuşturucu kaçakçısı bu sayede aştı.

    Nejat Daş, Çorlu ve 'ye giderek yurt dışından getirilen yaklaşık 18 milyon lira değerinde İngiliz Sterlini'ni elden teslim aldı.

    SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI MAKAM ARACIYLA DELMİŞ
    Nejat Daş makam aracını yalnızca para i değil sokağa çıkma kısıtlamalarını delmek için de kullandı.

    ''SIKILDIK, BİR NEFES Mİ ALSAK?''
    Teknik dinlemeye takılankonuşmalarda Nejat Daş'ın, eski emniyet müdürü Necmettin Yüksek'e, ''Sıkıldık, bir nefes mi alsak?'' dediği, Yüksek'in de Daş'a, makam aracını gönderdiği tespit edildi.

    Necmettin Yüksek ifadesinde, Nejat Daş'ı iş adamı olarak bildiğini, kendisine komplo kurulduğunu söyledi.

    Haberler Güncel Bataklık Operasyonu'ndan yeni ayrıntı! Uyuşturucuları bakın nasıl taşımışlar!
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