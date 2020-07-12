Heybeliada'da ormanlık bölgede yangın çıktı. Yangının çıktığı alana itfaiye ekipleri sevk edildi. Aynı zamanda yangına havadan da müdahale ediliyor.

YANGIN BARAKADA BAŞLADI

Yangının bir barakada başladığı ardından ormanlık alana sıçradığı iddia edildi

PAKDEMİRLİ'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ!

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli "Heybeliada'daki yangına 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz, 40 personel sevk edildi" ifadelerini kullandı.

BAKAN PAKDEMİRLİ YANGIN BÖLGESİNE GİDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın bölgesine gidiyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Heybeliada'daki yangın ile ilgili açıklama yapan Valilik, "İki farklı noktada yangın çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Heybeliada'da saat 17:33'de başlayan orman yangınına 3 dakika sonra 17:36'da ilk müdahale yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir" denildi.