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    • 10.07.2020 17:49
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    ""nda flaş gelişme! Hepsine kayyum atandı

    Son dakika haberine göre ""na ilişkin devam eden soruşturma kapsamında örgüt yöneticisi olmakla suçlanan 7 kişinin şirketlerine kayyum atandı.

    Bataklık Operasyonunda flaş gelişme

    "Bataklık Operasyonu"na ilişkin soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticareti ve kara para aklayan örgütün elebaşı olmakla suçlanan 7 kişinin şirketlerine kayyum atandı.

    Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen, nöbetçi sulh ceza hakimliğinden, örgütün elebaşı olmakla suçlanan şüpheliler Nejat Daş, Çetin Gören ve Halil Arslantaş'ın da arasında bulunduğu 7 kişinin şirketlerinin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanıldıkları gerekçesiyle, bu şirketlere kayyum atanmasını talep etti.

    Sulh ceza hakimliği, değerlendirmesi sonucunda talebi kabul ederek, İstanbul ve Gaziantep'te kurulu toplam 16 şirkete kayyum atanmasını kararlaştırdı.

    Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olarak değerlendirilen "Bataklık Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 75 şüpheliden, suç örgütünün liderleri olmakla suçlanan Nejat Daş ile Çetin Gören'in de arasında bulunduğu 34 kişi geçen hafta sonu tutuklanmıştı.

    Şüphelilere "silahlı suç örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a aykırılık, resmi belgede sahtecilik, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun'a aykırılık" suçlamaları yöneltiliyor.

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