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    • 03.07.2020 09:17
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    Bataklık operasyonunda ortaya çıktı! Elebaşı Çetin Gören'den parasıyla milyonluk yatırım!

    Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu Bataklık’ta dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. çetesinin elebaşlarından Çetin Gören’in ’deki akrabalarına 40 milyon euro’ya yakın para yollayıp lüks evler aldırdığı belirlendi.

    Zehir parasıyla milyonluk yatırım!

    Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından, "Bataklık Operasyonu"nda yeni detaylara ulaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yürütülen operasyon sonucu gözaltına alınan örgütün elebaşlarından uyuşturucu baronu Çetin Gören'in, 'da uyuşturucu ticaretinden elde ettiği geliri peyder pey 'deki yakınlarına göndererek, "özel kasa" diye tabir edilen yöntemle gizlediği anlaşıldı.

    Milliyet'in haberine göre Narkotik Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince; Türkiye, Hollanda, , , İngiltere, , , Ekvador ve Peru başta olmak üzere 90'lı yıllardan bu yana dünya genelinde, yasa dışı faaliyette bulunduğu tespit edilen suç şebekesine yönelik operasyon düzenlenmişti. Sır gibi gizli tutulan ve dokuz ülkeyi kapsayan uluslararası operasyonun Türkiye ayağında 11 ilde yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu baronları, aynı zamanda örgütün elebaşları Nejat Daş, Çetin Gören ve Halil Arslantaş'ın da arasında bulunduğu 74 kişi gözaltına alınmış, 70 milyon liraya ise el konulmuştu. Gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakılırken, operasyonun Türkiye ayağında çarpıcı detaylara ulaşıldı.

    HOLLANDA'DA SATTI
    Buna göre, örgütün elebaşlarından Çetin Gören, ile Fas'ın Kasablanka şehrindeki uyuşturucu bağlantılarını kullanarak bu bölgelerden getirdiği kokainin Hollanda'da ticaretini yaptı. Hollanda polisinin peşine düşmesinin ardından da Türkiye'ye kaçtı.

    aklamaktan Brezilya ve Hollanda'da 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gören'in, Hollanda'da bulunduğu sırada peyder pey Türkiye'ye 20 ile 40 milyon euro arası para gönderdiği belirlendi.

    Gören'in, uyuşturucu ticaretinden elde ettiği geliri parça parça Türkiye'deki yakınlarına göndererek, "özel kasa" diye tabir edilen yöntemle gizlediği anlaşıldı. Türkiye'de çok sayıda lüks ev satın alarak Hollanda'daki uyuşturucu ticaretinden elde ettiği geliri gayrimenkule çevirdiği saptanan Gören'in kara parayı bu yöntemle akladığı da MASAK raporlarına yansıdı.

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