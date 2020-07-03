Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarından, "Bataklık Operasyonu"nda yeni detaylara ulaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince ortaklaşa yürütülen operasyon sonucu gözaltına alınan örgütün elebaşlarından uyuşturucu baronu Çetin Gören'in, Hollanda'da uyuşturucu ticaretinden elde ettiği geliri peyder pey Türkiye'deki yakınlarına göndererek, "özel kasa" diye tabir edilen yöntemle gizlediği anlaşıldı.

Milliyet'in haberine göre Narkotik Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince; Türkiye, Hollanda, Belçika, İtalya, İngiltere, İspanya, Brezilya, Ekvador ve Peru başta olmak üzere 90'lı yıllardan bu yana dünya genelinde, yasa dışı faaliyette bulunduğu tespit edilen suç şebekesine yönelik operasyon düzenlenmişti. Sır gibi gizli tutulan ve dokuz ülkeyi kapsayan uluslararası operasyonun Türkiye ayağında 11 ilde yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu baronları, aynı zamanda örgütün elebaşları Nejat Daş, Çetin Gören ve Halil Arslantaş'ın da arasında bulunduğu 74 kişi gözaltına alınmış, 70 milyon liraya ise el konulmuştu. Gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakılırken, operasyonun Türkiye ayağında çarpıcı detaylara ulaşıldı.

HOLLANDA'DA SATTI

Buna göre, örgütün elebaşlarından Çetin Gören, Kolombiya ile Fas'ın Kasablanka şehrindeki uyuşturucu bağlantılarını kullanarak bu bölgelerden getirdiği kokainin Hollanda'da ticaretini yaptı. Hollanda polisinin peşine düşmesinin ardından da Türkiye'ye kaçtı.

Kara para aklamaktan Brezilya ve Hollanda'da 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gören'in, Hollanda'da bulunduğu sırada peyder pey Türkiye'ye 20 ile 40 milyon euro arası para gönderdiği belirlendi.

Gören'in, uyuşturucu ticaretinden elde ettiği geliri parça parça Türkiye'deki yakınlarına göndererek, "özel kasa" diye tabir edilen yöntemle gizlediği anlaşıldı. Türkiye'de çok sayıda lüks ev satın alarak Hollanda'daki uyuşturucu ticaretinden elde ettiği geliri gayrimenkule çevirdiği saptanan Gören'in kara parayı bu yöntemle akladığı da MASAK raporlarına yansıdı.