Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.07.2020 19:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.07.2020 19:18
    ABONE OL

    Hazine ve Maliye Bakanı 'tan projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın

    haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , Twitter'dan projesiyle ilgili açıklama yaparak 17 Temmuz tarihini işaret etti.

    1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama

    Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "1MilyonYazılımcı projemize gençlerimizin gösterdiği ilgi MUAZZAM

    Biz de siz gençler için hiç durmadan çalışıyoruz;

    Kariyer Rehberi

    Gönüllü Eğitmenlik

    Proje Destek Formu ve daha fazlası artık http://1milyonistihdam.hmb.gov.tr'de

    17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın"

    Haberler Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri