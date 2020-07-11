Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"1MilyonYazılımcı projemize gençlerimizin gösterdiği ilgi MUAZZAM

Biz de siz gençler için hiç durmadan çalışıyoruz;

Kariyer Rehberi

Gönüllü Eğitmenlik

Proje Destek Formu ve daha fazlası artık http://1milyonistihdam.hmb.gov.tr'de

17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın"



