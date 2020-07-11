Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"1MilyonYazılımcı projemize gençlerimizin gösterdiği ilgi MUAZZAM
Biz de siz gençler için hiç durmadan çalışıyoruz;
Kariyer Rehberi
Gönüllü Eğitmenlik
Proje Destek Formu ve daha fazlası artık http://1milyonistihdam.hmb.gov.tr'de
17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın"
#1MilyonYazılımcı projemize gençlerimizin gösterdiği ilgi MUAZZAM 👌— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 11, 2020
Biz de siz gençler için hiç durmadan çalışıyoruz;
📍Kariyer Rehberi
📍Gönüllü Eğitmenlik
📍Proje Destek Formu ve daha fazlası artık https://t.co/pyARZNF8J6'de
17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın😉 pic.twitter.com/XZ80jvacPA