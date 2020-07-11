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    Son dakika: yine şaşırtmadı! Engin Özkoç: Barolara ilişkin kanunu Anayasa Mahkemesine götüreceğiz

    Son dakika haberine göre , barolara ilişkin kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını bildirdi.

    Barolara ilişkin kanunu AYM'ye götüreceğiz

    , Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirme ve eleştirilerde bulundu.

    Barolara ilişkin düzenlemenin Genel Kurulda ve 'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildiğini anlatan Özkoç, düzenlemenin ülkenin daha fazla siyasallaşmasını sağlayacağını ve üniter yapısına yönelik bir tehdit olduğunu savundu.

    CHP'li Özkoç, "Herkes kendi siyasi görüşüne göre kutuplara ayrılıp kendi barosunu kuracak demektir." diye konuştu.

    AK Parti milletvekillerinin de bu yasadan memnuniyet duymadığını ileri süren Özkoç, gelecekte bu yasa teklifini kabul eden milletvekillerinin belirlenmesi için elektronik oylama istediklerini belirtti.

    Özkoç, "Bu karanlık karara, yarın öbür gün kimler el kaldırmış görsünler dedik. Biz bu karara 'hayır' dedik. Çocuklarımıza anlatacağımız bir hikayemiz var, Türkiye Cumhuriyeti'nin birliği ve beraberliği için. Ama onların çocuklarının yüzüne bakacak halleri kalmayacak." ifadelerini kullandı.

    Haberler Güncel Son dakika: CHP yine şaşırtmadı! Engin Özkoç: Barolara ilişkin kanunu Anayasa Mahkemesine götüreceğiz
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