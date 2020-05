BTK 1 milyon yazılımcı başvuru ekranı, özellikle şu günlerde yoğun olarak araştırılmaya başlandı. BTK akademi 1 milyon yazılımcı başvurusuna dair detayları öğrenmek isteyen yüz binlerce kişi bu kapsamda arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürürken başvuru şartları, başvuru hakkında diğer detaylar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, 1 milyon yazılımcı başvurusu nasıl yapılır,? Başvuru şartları nelerdir? İşte projeye dair merak edilenler ve bilinmesi gerekenler...

1 MİLYON YAZILIMCI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan 1 milyon yazılımcı projesine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

1 MİLYON YAZILIMCI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru için uygulama girişi "https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr/login" linki üzerinden yapılmaktadır. Uygulamaya üyeliğiniz bulunmuyor ise web adresine giriş yapıldığında ekranda bulunan Kayıt Ol butonuna basılır.

Kullanıcı kayıt ekranında Eski Kimlik Bilgileri ile Kayıt (T.C. Eski nüfus cüzdanına ait bilgiler ile) ve Yeni Kimlik Bilgileri ile Kayıt (T.C. Eski nüfus cüzdanına ait bilgiler ile) olmak üzere iki(2) seçenek görüntülenir. Kullanıcı kimliğine uygun kayıt tipini işaretleyerek ileri butonuna basar.

Eski Kimlik Bilgileri ile Kullanıcı Kayıt Ekranı:Ekranda T.C. Kimlik No, Cilt No, Aile Sıra No ve Sıra No giriş alanları gözlemlenir. Kimlik üzerinde bulunduğu hali ile bilgilerin tamamı doldurulmalıdır. Ekranda bulunan soru işaretinin üzerine gelindiğinde ekranda kimlik üzerinde bilgilerin bulunduğu alanlar görüntülenebilir.