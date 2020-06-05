500 bin genç yazılımcı oluyor

PEAK'in dünya oyun devi Zynga tarafından 1.8 milyar dolara satın alınması yazılım sektörünün önemini bir kez daha ortaya koyarken, Türkiye'ye bu alanda tarihi bir kapasite kazandıracak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'nde de yol yarılandı. Şu ana kadar platformu aktif olarak kullananların sayısı 500 bini aşarken, BTK Akademi Portalı üzerinden verilen eğitimler sonrası istihdam imkanlarından yararlanmak isteyen kişilerin 290 bini de CV'lerini doldurdu. Halihazırda 13 kategoride 31 ayrı eğitimin verildiği bu platformda eğitimlerin sayısı 100'e çıkarılacak. Proje kapsamında, bilgi teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyenlerin özgeçmişlerinin toplandığı bir havuz oluşturulurken; işverenler kimin hangi eğitimi kaç puanla bitirdiğini görüp kendilerine en uygun adayı işe alabilecek. Projeden mezun olanlar, profesyonel olarak dijital oyun yazabilecek yetkinliğe sahip olabilecek; bilgi güvenliği uzmanı, iş analisti, network uzmanı, proje yöneticisi, raporlama uzmanı, sızma testi uzmanı, siber güvenlik uzmanı, sistem analisti, sistem uzmanı, test uzmanı, veri analisti, veritabanı yöneticisi, web tasarım uzmanı, yardım masası uzmanı ve yazılım geliştirme uzmanı olarak iş bulabilecek.
BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK