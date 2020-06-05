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    • Ekonomi
    • 05.06.2020 Gazete
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    500 bin genç yazılımcı oluyor

    1 milyon yazılımcı hedefinde yol yarılandı. Projede kullanıcı sayısı 500 bini aşarken, 290 bin kişi eğitim sonrası için doldurdu... Halihazırda 13 kategoride 31 ayrı eğitimin verildiği bu platformda eğitimlerin sayısı 100'e çıkarılacak.

    500 bin genç yazılımcı oluyor
    PEAK'in dünya oyun devi Zynga tarafından 1.8 milyar dolara satın alınması yazılım sektörünün önemini bir kez daha ortaya koyarken, Türkiye'ye bu alanda tarihi bir kapasite kazandıracak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'nde de yol yarılandı. Şu ana kadar platformu aktif olarak kullananların sayısı 500 bini aşarken, Akademi Portalı üzerinden verilen eğitimler sonrası imkanlarından yararlanmak isteyen kişilerin 290 bini de 'lerini doldurdu. Halihazırda 13 kategoride 31 ayrı eğitimin verildiği bu platformda eğitimlerin sayısı 100'e çıkarılacak. Proje kapsamında, bilgi teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyenlerin özgeçmişlerinin toplandığı bir havuz oluşturulurken; işverenler kimin hangi eğitimi kaç puanla bitirdiğini görüp kendilerine en uygun adayı işe alabilecek. Projeden mezun olanlar, profesyonel olarak dijital oyun yazabilecek yetkinliğe sahip olabilecek; bilgi güvenliği uzmanı, iş analisti, network uzmanı, proje yöneticisi, raporlama uzmanı, sızma testi uzmanı, siber güvenlik uzmanı, sistem analisti, sistem uzmanı, test uzmanı, veri analisti, veritabanı yöneticisi, web tasarım uzmanı, yardım masası uzmanı ve yazılım geliştirme uzmanı olarak iş bulabilecek.


    BARIŞ ŞİMŞEK

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