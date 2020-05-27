Salgının ekonomik etkileri, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, salgına karşı alınan tedbirler ve gündeme özel birçok konuyu konuşacağımız canlı yayınımız başladı.



İzlemek için 👉 https://t.co/eXArKX9NdE — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 27, 2020

Koronavirüs salgınının ekonomiye etkisi, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, Merkez Bankası'nın faiz hamleleri, salgına karşı alınan ve alınacak tedbirler. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak canlı yayında gündeme ilişikin önemli açıklamalarda bulunuyor.





Dünya tarihinin en önemli süreçlerinden birini yaşıyoruz. Biz 2 yıldır çok büyük yapısal dönüşümlerden geçtik. Bu süreçten dünyada hemen her ülke etkilenecek. Biz ise bu süreçten minimal bir şekilde etkilenecek şekilde çok önemli paketler hazırladık.

BİZ BU SÜREÇTEN POZİTİF AYRIŞARAK ÇIKACAĞIZ

Bu süreç de geçtiğinde dünyaya kıyasla Türkiye, pozitif ayrışan bir ülke olacak. Yılın geri kalan iki çeyreğinde Türkiye yine pozitif ayrışacak. Kriz ortaya çıktığı için büyüme beklentileri güncellenebilir ama krizden dolayı Türkiye daralacak diyenler görecekler ki biz bu süreçten pozitif ayrışarak çıkacağız.

Türkiye ekonomik olarak çok güçlü bir durumda. Biz sağlık sistemi olarak da çok güçlüyüz bu salgın döneminde vatandaşlarımızdan hiç para talep etmedik, yaptığımız tüm testleri ücretsiz gerçekleştirdik, Avrupa bu konuda kötü bir sınav verdi.



Kovid-19'a rağmen, yüzde 5-10 küçülme değil, inşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağımızı düşünüyoruz.



Bu süreç geçtiğinde Türkiye, büyümeden işsizliğe kadar birçok alanda, dünyaya kıyasla en az etkilenen ülke olacak.



Bundan sonraki süreçte, normalleşme sürecinde iktisadi faaliyetin devamı, iç talebin normalleşmesi, sosyal ihtiyaç destek paketleri olacak.



Biz burada olduğumuz sürece anahtar milletin elinde olacak.



Finansman kredi destek paketleri, konutta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uygun maliyetli uzun vadeli, farklı paketler olacak.