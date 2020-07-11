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    • 11.07.2020 20:05
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    Son dakika: 'cü firari hain : Ayasofya kilise olsun

    Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü / Yapılanması (/) soruşturmasının Today's Zaman gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni , hesabından skandal bir paylaşımda bulunarak "Ayasofya kiliseye dönüştürülmeliydi" dedi.

    FETÖ'cü hain: Ayasofya kilise olsun

    'cü teröristler, için alınan kararın ardından peş peşe hazımsızlık kokan açıklamalarda bulundu. Milletimizi sevince boğan karardan rahatsızlık duyan teröristler, hesaplarından Ayasofya Camii ve imzalanan kararname için kin ve algı operasyonunu birlikte yürütüyor.

    "Haçlıların ülkenizi işgal etmesi tehlikeli değildir" diyen terörist Gülen'in elemanı ve FETÖ/ soruşturmasının , Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tamamen karşı olduğunu söyleyerek zihniyetini bir kez daha belli etti.

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda skandal ifadelere yer veren Keneş, daha da ileri giderek Ayasofya'nın kilise olmasını istedi.

    Haberler Güncel Son dakika: FETÖ'cü firari hain Bülent Keneş: Ayasofya kilise olsun
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