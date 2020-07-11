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    • 11.07.2020 20:12
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    Başkanı 'tan 'Srebrenitsa' mesajı: Katliamın gerçek sorumlusu Batı'dır

    Başkanı , 'nın 25. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Şentop mesajında, "Srebrenitsa’daki katliamın gerçek sorumlusu Batı'dır. İnsanlar soykırıma uğrarken onları koruma sözü veren Batılı askerler sadece seyretti." ifadesini kullandı.

    Şentop'tan 'Srebrenitsa' mesajı

    Başkanı , "Srebrenitsa'daki katliamın gerçek sorumlusu Batı'dır. İnsanlar soykırıma uğrarken onları koruma sözü veren Batılı askerler sadece seyretti." ifadesini kullandı.

    Şentop, Twitter'daki hesabından, 'nın 25. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

    Şentop, mesajında, "Srebrenitsa'daki katliamın gerçek sorumlusu Batı'dır. İnsanlar soykırıma uğrarken onları koruma sözü veren Batılı askerler sadece seyretti. Topraklar ölüm tarlalarına dönüştü, yürekler yandı. İnsan olmanın asgari vicdanını taşımayanların maskelerinin düştüğü yerdir Srebrenitsa." değerlendirmesinde bulundu.

    Haberler Güncel TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 'Srebrenitsa' mesajı: Katliamın gerçek sorumlusu Batı'dır
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