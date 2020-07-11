Türkiye'de milyonlarca Müslümanın merakla beklediği Ayasofya kararının ardından gözü Ayasofya'nın müzeye çevrildiği kararın kaldırılması beklenen Danıştay kararındaydı. Karar açıklandı ve Ayasofya resmen ibadete açıldı. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davayı kabul ederek Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasını onayladı.



KUTUPLAŞTIRMANIN MİMARLARI İŞ BAŞINA GEÇTİ

Müjdeli haberin ardından yurtdışında Türkiye karşıtı olarak tetikte bekleyenlerin karalamaya yönelik yazdıklarının dışında yurt içerisinde de yine alışık olunan odaklar kutuplaştırmaya yönelik açıklamalarını yapmaktan eksik kalmadı. HDP, FETÖ ve PKK Müslüman dünyası için önemli bir adım olan Ayasofya'nın Camii statüsüne getirilip ibadete açılmasına aynı ağızdan tepki verdi.