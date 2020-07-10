Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.07.2020 20:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.07.2020 20:11
    ABONE OL

    : koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte vaka, vefat ve iyileşen sayıları

    haberine göre , 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 1003 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam 210 bin 965, can kaybı 5 bin 323 oldu.

    Bakan Koca koronavirüs tablosunu paylaştı

    Sağlık Bakanı Koca, 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 48 bin 787 olurken, bin 3 yeni tanı konuldu. Bugün 23 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 5 bin 323'e yükseldi. Son 24 saatte bin 493 kişi iyileşti.

    , paylaşımında "Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000'in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı." ifadelerine yer verdi.

    İşte Bakan Koca'nın açıkladığı günlük tablo:

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Temmuz koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte vaka, vefat ve iyileşen sayıları
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri