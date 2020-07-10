Sağlık Bakanı Koca, 10 Temmuz 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 48 bin 787 olurken, bin 3 yeni tanı konuldu. Bugün 23 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 5 bin 323'e yükseldi. Son 24 saatte bin 493 kişi iyileşti.





Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000'in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/VvrRuMmx7b — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 10, 2020