10 Temmuz korona son durum tablosunu öğrenmek isteyen vatandaşlar akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasını bekliyor. Dün açıklanan tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 1024 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 209 bin 962, can kaybı 5 bin 300 oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı koronavirüs ölüm, vaka ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte son gelişmeler...

KORONAVİRÜS ÖLÜM, VAKA VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Temmuz vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.