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    • 10.07.2020 Gazete
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    : Vakalar yüzde 75 azaldı

    , 'u kabul etti. "DSÖ ofisini hızla 'da hayata geçiriyoruz" dedi. Kluge ise şunları söyledi: Türk halkı, tüm dünyaya gerçek karakterini en iyi şekilde sergiledi. 130'dan fazla ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulundunuz. Vaka yükü ve ölüm rakamları da yüzde 75 oranında azaldı. İşte 10 temmuz tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz güncel haberler...

    DSÖ: Vakalar yüzde 75 azaldı
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'u kabul etti. "DSÖ ofisini hızla 'da hayata geçiriyoruz" dedi. Kluge ise şunları söyledi: Türk halkı, tüm dünyaya gerçek karakterini en iyi şekilde sergiledi. 130'dan fazla ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulundunuz. Vaka yükü ve ölüm rakamları da yüzde 75 oranında azaldı.

    2 BİN 879 KİŞİ İYİLEŞTİ
    Sağlık     Bakanlığı, dün 1.024 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 2.879 kişinin iyileştiğini bildirdi. Böylece toplam vaka sayısı 209.962, toplam can kaybı ise 5.300'e ulaştı. , "Vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor" bilgisini verdi.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum


    DİYANET'TEN CORONA TALİMATI
    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 81 il müftülüğüne talimat gönderdi. Din görevlilerinden vatandaşları kurallara uymaları yönünde uyarmalarını istedi. Özellikle düğün, taziye ve cenaze merasimlerinin mümkün mertebe açık alanlarda yapılması talimatı verildi.

    İLK CHARTER GELİYOR
    İngiltere'nın     yurtdışından gelenlere uyguladığı 14 günlük karantinada 'yi muaf tutmasının ardından İngiliz turistler de harekete geçti. Tur şirketlerinin telefonlarını kilitleyen İngilizler'in Türkiye'ye yönelik ilk charter seferi ise 15 Temmuz'da başlıyor. (BETÜL ALAKENT)

    BAK SEN ŞU PİSKOPOSA
    Türkiye, 'deki oyunu bozdu! Rum Başpiskoposu II. Hrisostomo, bundan endişe duydu! Rum hükümetine seslenerek, "Türkiye'nin ilerlemesinin durdurulması için Rum Ordusu modern silah sistemiyle donatılmalı" diye konuştu!

    SAĞANAK YIKTI GEÇTİ
    Doğu Karadeniz'de dün etkili olan sağanak, ve heyelanlara yol açtı. 'da 3 katlı bina ile yollar çöktü, mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı. Baskın yaşanan şantiyedeki 15 işçi son anda şantiyeden kaçarak kurtuldu. Kamyonetiyle sel sularının ortasında kalan bir sürücü de kurtarıldı.

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