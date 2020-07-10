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    • 10.07.2020 18:18
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    Devlet Başkanı Zelenskiy'den mesajı

    Devlet Başkanı , ve Ukrayna arasında kuvvetli siyasi diyaloğun olduğunu belirtti. Zelenskiy, "Yardımından dolayı Türkiye'ye ve 'a minnettarım" dedi.

    Ukrayna'dan Türkiye mesajı! Erdoğan'a minnettarız...

    Devlet Başkanı 'nin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmesinden sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Stratejik partnerimiz 'nin Savunma Bakanı'yla görüştüm." ifadesini kullanıldı.

    Ukrayna'nın egemenliğini desteklediği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile sellerin yarattığı hasarın giderilmesinde ülkesine yardımından dolayı Türkiye'ye ve 'a minnettar olduğunu belirten Zelenskiy, "Türkiye ve Ukrayna arasında kuvvetli siyasi diyalog var." değerlendirmesinde bulundu.

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