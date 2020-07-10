Ayasofya Müzesi değil Camii! Müze sayfası kapandı resmi site güncellendi

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın yeniden cami olması için açılan davada hükmünü verdi. Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya'yı cami olarak halka bıraktığını ve cami olarak kullanılması gerektiğine hükmetti.

TWITTER SAYFASI KAPANDI

Fatih'in emaneti 86 yıl sonra tekrar cami statüsüne kavuşturulmasının ardından "Ayasofya Müzesi"nin twitter sayfası kapandı.

MÜZE SAYFASI DA GÜNCELLENDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın muze.gov.tr sitesinde müze olarak tanıtılan Ayasofya, Danıştay'ın kararı ve Başkan Erdoğan'ın imzası sonrası "AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ" olarak değiştirildi.