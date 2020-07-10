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    değil Camii! Müze sayfası kapandı resmi site güncellendi

    86 yıl sonra tekrar cami statüsüne kavuşturulmasının ardından ""nin twitter sayfası kapandı, Kültür ve 'nın muze.gov.tr sitesinde de ismi "Ayasofya-i̇ kebi̇r cami̇i̇" olarak değiştirildi.

    Ayasofya Müzesi değil Camii! Müze sayfası kapandı resmi site güncellendi

    Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın yeniden cami olması için açılan davada hükmünü verdi. 'in Ayasofya'yı cami olarak halka bıraktığını ve cami olarak kullanılması gerektiğine hükmetti.

    TWITTER SAYFASI KAPANDI
    Fatih'in emaneti 86 yıl sonra tekrar cami statüsüne kavuşturulmasının ardından ""nin twitter sayfası kapandı.

    MÜZE SAYFASI DA GÜNCELLENDİ
    Kültür ve 'nın muze.gov.tr sitesinde müze olarak tanıtılan Ayasofya, Danıştay'ın kararı ve Başkan Erdoğan'ın imzası sonrası "AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ" olarak değiştirildi.

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