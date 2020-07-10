Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Başkan Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesine yönelik karara imza attı.

Arıdından Erdoğan. cami açılışının 24 Temmuz Cuma günü kılınacak cuma namazı ile açılacağını duyurdu.







"ARTIK SEKÜLER DEĞİLİZ"

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk da, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasına ilişkin, "Ayasofya'yı yeniden camiye çevirmek, dünyanın geri kalanına 'artık seküler değiliz' demektir" yorumunda bulundu. Türkiye karşıtı söylemleriyle öne çıkan Pamuk'a Nobel ödülü verilmesi tartışmaları da beraberinde getirmişti.