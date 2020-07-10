Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.07.2020 01:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.07.2020 01:15
    ABONE OL

    'tan tepki çeken Ayasofya yorumu! Nobel'i de böyle almıştı...

    Tarihi kararın ardından Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi, Nobel ödüllü yazar 'u rahatsız etti. Pamuk "Ayasofya'yı yeniden camiye çevirmek, dünyanın geri kalanına 'artık seküler değiliz' demektir" yorumunda bulundu.

    Orhan Pamuk'tan tepki çeken Ayasofya yorumu

    Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Başkan Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesine yönelik karara imza attı.

    Arıdından Erdoğan. cami açılışının 24 Temmuz Cuma günü kılınacak cuma namazı ile açılacağını duyurdu.



    "ARTIK SEKÜLER DEĞİLİZ"
    Nobel ödüllü yazar da, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasına ilişkin, "Ayasofya'yı yeniden camiye çevirmek, dünyanın geri kalanına 'artık seküler değiliz' demektir" yorumunda bulundu. karşıtı söylemleriyle öne çıkan Pamuk'a Nobel ödülü verilmesi tartışmaları da beraberinde getirmişti.

    Haberler Güncel Orhan Pamuk'tan tepki çeken Ayasofya yorumu! Nobel'i de böyle almıştı...
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri