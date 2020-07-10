KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etme kararını değerlendirdi. Tatar, karara ilişkin açıklamasında, "Kararı selamlıyoruz" ifadelerini kullandı.

1934'te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Ayasofya'nın cami olmasının önünü açan Danıştay kararı dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, kararı Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi. Tatar, "Türkiye'mizin aldığı karar herkes saygılı olmak zorundadır" dedi.

"ALLAH AYASOFYA'DA YAPILAN İBADETLERİ KABUL ETSİN"

Ayasofya'nın çok önemli bir değer olduğuna işaret eden KKTC Başbakanı Tatar, "Önemli bir karar alınmıştır. Yakından takip ettik. Allah, Ayasofya'da hayırlı namazlar kılmayı, dualar etmeyi nasip etsin. Yapılan ibadetleri kabul etsin. Egemen bir devlet olan Türkiye, tarihine ve ortak değerlerine sahip çıkmıştır. Kimse buna itiraz etmemelidir" dedi.