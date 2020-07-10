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    • 10.07.2020 18:41
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    Yardımcısı 'dan "" paylaşımı

    Yardımcısı , 'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Fethin sembolü Ayasofya yeniden hak ettiği statüye, özgürlüğüne kavuştu hamdolsun." değerlendirmesinde bulundu.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ayasofya paylaşımı

    Yardımcısı , 'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Fethin sembolü Ayasofya yeniden hak ettiği statüye, özgürlüğüne kavuştu hamdolsun." değerlendirmesinde bulundu.

    "TARİHİN MAHKUMİYETİ SON BULDU"

    Oktay, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı 'ın Ayasofya'nın ibadete açılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararını paylaşarak, hayırlı olması dileğinde bulundu.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Tüm İslam alemine hayırlı ve mübarek olsun. Fethin sembolü Ayasofya yeniden hak ettiği statüye, özgürlüğüne kavuştu hamdolsun. ‪Ayasofya üzerinden inananların mağduriyetine, tarihin mahkumiyetine son veren Cumhurbaşkanımız, Allah sizden razı olsun."

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