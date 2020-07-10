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Son dakika: Ayasofya'nın ibadete açılması kararı TBMM'de ayakta alkışlandı

Son dakika haberine göre Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı TBMM Genel Kurulunda okundu. Milletvekilleri kararı ayakta alkışladı.

10.07.2020 18:40 - Son Güncelleme: 10.07.2020 18:46
Son dakika: Ayasofya'nın ibadete açılması kararı TBMM'de ayakta alkışlandı

Ayasofya'nın müze statüsünün iptal edilerek, cami olarak ibadete açılması kararı TBMM'de büyük sevinçle karşılandı.

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Son dakika: Ayasofya'nın ibadete açılması kararı TBMM'de ayakta alkışlandı

Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı TBMM Genel Kurulunda okundu.

Son dakika: Ayasofya'nın ibadete açılması kararı TBMM'de ayakta alkışlandı

Milletvekilleri kararı ayakta alkışladı.

Son dakika: Ayasofya'nın ibadete açılması kararı TBMM'de ayakta alkışlandı

ERDOĞAN İMZALADI
Başkan Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı

Son dakika: Ayasofya'nın ibadete açılması kararı TBMM'de ayakta alkışlandı

Karar Resmi Gazete'de

Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararda, Ayasofya Camisi'nin müzeye çevrilmesi hakkındaki 1934 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın Danıştay 10. Dairesinin kararıyla iptal edildiği anımsatıldı.

Bu kapsamda, Ayasofya Camisi'nin yönetiminin 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 35. maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verildiği belirtildi.

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