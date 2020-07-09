"BARO BAŞKANLARI GENEL KURULU İZLEYEBİLECEK"

Feyzioğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başta olmak üzere siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle görüşme gerçekleştirdiğini, baro başkanlarının Genel Kurul çalışmalarını izlemeleri konusunda bir imkan elde edildiğini belirtti.

Bir kısım baro başkanının "Biz gelmeyeceğiz, gösteri yapacağız." sözleri için "Haklarıdır." diyen Feyzioğlu, kendisine yönelik tepkilerin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Bir kısmından tepki var. Son derece haklıdır arkadaşlarımız. Biz de haklıyız. Yöntem farklılığını tartışmanın anlamı yok. Bizim yöntemimiz her zaman için Meclisimizle, milli iradenin tecelli ettiği yerle yakın noktada olmadadır. Adalet Bakanlığı ile diyalog içinde olmaktır. Cumhurbaşkanlığı ile diyalog içinde olmaktır. Biz avukatız. Mahkemenin kapısında durup, 'Bu hakim nasıl olsa bizim istediğimiz gibi karar vermeyecek' deyip içeri girmekten vazgeçiyor muyuz? Ya da hakimi protesto etmek için duruşma kapısında bekliyor muyuz? İçeri giriyoruz, açıklamamızı yapıyoruz, dilekçemizi veriyoruz, davayı kaybedersek alıyor istinafa götürüyoruz, temyize götürüyoruz. Kendi mesleki davamızla ilgili olarak neden görüşmeyi reddediyoruz? Görüşmeyi reddetmenin, sürecin dışında kalmak olduğunu düşünüyorum.