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    • 01.07.2020 14:01
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    yine provokasyon peşinde! Avukatlara eylem çağrısı: "Gelmeye mecbursunuz"

    Son dakika haberi... , kayıtlı avukatlara göndererek adeta provokasyon çağrısı yaptı. Avukatlara gönderilen SMS'te, "Gelmeye mecbursunuz" ifadesi dikkat çekti.

    Avukatlara eylem çağrısı: Gelmeye mecbursunuz

    Baro sisteminde düzenleme yapmak için düğmeye basan , hazırlanan kanun teklifini Başkanlığı'na sundu. Teklife göre, 2 bin avukat bir araya gelerek kendi barosunu oluşturabilecek. Çoklu baro düzenlemesi, elindeki haksız ve orantısız statünün elinden gitmesinden korkan bazı barolar tarafından protesto edilmeye başlandı.

    EYLEMİN BAŞINI İSTANBUL BAROSU ÇEKİYOR
    da eylem düzenleyenlerin başında geliyor. Barosu, kayıtlı avukatlara göndererek eylem çağrısı yaptı.

    "BU KEZ GELMEYE MECBURSUNUZ"
    Avukatlara giden SMS'te, eyleme gitmenin "mecbur olduğu" ifade edildi.

    SMS'te şu ifadeler kullanıldı:

    "Hukuksuzluğun yasa gücüyle meşrulaştırılmasına izin veremeyiz. Biz avukatız. Bunu anlatabilmemiz gerekiyor. Sizi çocuklarınıza gururla anlatacağınız bir direniş gününe davet ediyorum. 30 Haziran Salı günü saat 12.30'da Çağlayan Adliyesi'nin karşısındaki meydanda Savunma Mitingi yapıyoruz. Beni bağışlayın ama bu kez gelmeye mecbursunuz. 50.000 avukat olmalıyız. Sevgi ve saygılarımla. Av. Mehmet Durakoğlu."

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