Öte yandan olay yerinde inceleme yapan kolluk ekiplerinin ve savcılığın olayı tüm yönleriyle inceleme konusunda gerekli özeni göstermediği belirtilen raporda, soruşturma sürecine müdahale edildiği iddialarını destekleyici herhangi bir bulguya rastlanılmadığı da ifade edildi. Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde 12 Nisan 2018'de Rabia Naz Vatan, evinin önünde yaralı bulunmuş, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan küçük kız kurtarılamamıştı.

Yüksekten düştüğü ya da intihar ettiği öne sürülen Rabia Naz Vatan ile ilgili hastane raporunda ölümün yüksekten düşme olduğu öne sürülmüş olsa da, baba Şaban Vatan kızına bir aracın çarparak hastaneye götürmek yerine evinin önüne bıraktığını iddia etmişti.