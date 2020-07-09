Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Sekreteri ve Edirne'de yerel yayın yapan Sonhaber Gazetesi'nin yazarı Lütfü Karakaş'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davada, 1000 liralık adli para cezasına çarptırıldı.

Edirne Sonhaber Gazetesi'nin yazarı Lütfü Karakaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce hakkında, kaleme aldığı yazı üzerine 'WhatsApp' uygulamasından 'S....rin oradan, terbiyesiz herifler, terbiye lazım, ahlaksızsınız, gazeteci bozuntusu' gönderdiği mesajları nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

2018'de ise İnce'nin bir polise telefondan küfrettiği ses kayıtları ortaya çıkmıştı...

MAHKEMEYE VERİLDİ

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucu İnce hakkında, 'hakaret' suçlamasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Edirne 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Muharrem İnce, Ankara 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimatla alınan ifadesinde, mesajların içeriğini kabul ederek, hakaret kastının olmadığını söyledi. Edirne 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşma da İnce'nin avukatı Mustafa Kemal Çiçek, müvekkilinin suç kastının olmadığını, cumhurbaşkanı adayı olduğunu ve 13 milyon oy aldığını söyledi. Müşteki Lütfü Karakaş'ın avukatı Çağrı Muştu ise yargılama konusunun kimin ne kadar oy aldığı değil mesajlarla hakaret edilip edilmediği olduğunu söyleyerek, İnce'nin cezalandırılmasını istedi.