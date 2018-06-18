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'nin "" skandalında ortaya çıkan yeni belgeler yı salladı

Son günlerde, yazdığı “tatanka” adlı şiir kitabındaki erotik fantezilerle gündeme gelen ’nin bir başka yüz kızartıcı icraati “” skandalında ortaya çıkan yeni detaylar yı çalkaladı.



İnce'nin yalanladığı skandalı ispatlar niteliklerde görüntü ve belgelerin ortaya çıkmasıyla nın gündemi bir anda değişti. i kanıtlayan belgelerin yayılmasıyla, 'nin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği İnce'ye tepkiler çığ gibi büyüdü.
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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi 18:46
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