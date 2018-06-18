İnce'nin yalanladığı skandalı ispatlar niteliklerde görüntü ve belgelerin ortaya çıkmasıyla sosyal medyanın gündemi bir anda değişti. Tacizi kanıtlayan belgelerin yayılmasıyla, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği İnce'ye tepkiler çığ gibi büyüdü.
Muharrem İnce'nin "abazayım gel" skandalında ortaya çıkan yeni belgeler sosyal medyayı salladı
Son günlerde, yazdığı “tatanka” adlı şiir kitabındaki erotik fantezilerle gündeme gelen Muharrem İnce’nin bir başka yüz kızartıcı icraati “abazayım gel” skandalında ortaya çıkan yeni detaylar sosyal medyayı çalkaladı.
İnce'nin yalanladığı skandalı ispatlar niteliklerde görüntü ve belgelerin ortaya çıkmasıyla sosyal medyanın gündemi bir anda değişti. Tacizi kanıtlayan belgelerin yayılmasıyla, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği İnce'ye tepkiler çığ gibi büyüdü.
Etiketler: muharrem ince , AK Parti , haluk pekşen , Sosyal medya , Fatma Büyükkömürcü , CHP , taciz , Abazayım Gel
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