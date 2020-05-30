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    • 30.05.2020 10:30
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    'den ucuz şov: Canlı yayını terk edip prim yapmaya çalıştı! Gerçek ortaya çıktı...

    CHP'li , 'da Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu "Neden" programına konuk oldu. Yayından önce kendisine de iletildiği gibi, Başkan Erdoğan'ın konuşmasının başlamasıyla yayın kesildi. Bunun üzerine Muharrem İnce sanki bilgisi yokmuş gibi bir anda tepki göstererek canlı yayını terk ederek olayı şova çevirip tribünlere oynadı. Olaya ilişkin Haber Global'dan açıklama gelirken İletişim Başkanı sert tepki gösterdi.

    Program esnasında haber kanalının planlandığı ve 'ye bilgilendirildiği şekilde programın kesilip yayının Başkan Erdoğan'a bağlanması CHP'li İnce'yi rahatsız etti.

    MEDYA CAMİASINA İFTİRA!
    Başkan Erdoğan'a bağlanılmasını hazmedemeyip "Gururumla kimseyi oynatmam. Bu saygısızlıktır, Türkiye bunu hak etmiyor" gibi ifadelerle kriz çıkaran Muharrem İnce'ye İletişim Başkanı 'dan sert tepki geldi. Bu tavrın medya camiasına da iftira mahiyeti taşıdığını vurgulayan Altun "Sayın İnce'nin, özel bir televizyon kanalının tamamen kendi hür iradesiyle belirlediği yayın tercihleri üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında haksız, mesnetsiz ve ağır ithamlarda bulunarak takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez." dedi.

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklaması şu şekilde;

    "Sayın Muharrem İnce'nin, bu akşam bir televizyon kanalında katıldığı programın Sayın Cumhurbaşkanımızın Fetih programında konuşma yaptığı dakikalara denk gelmesi üzerine yarıda kesilmesiyle ilgili sarf ettiği sözlere üzüntüyle şahit olduk.

    "KABUL EDİLEMEZ"
    'nin, özel bir televizyon kanalının tamamen kendi hür iradesiyle belirlediği yayın tercihleri üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında haksız, mesnetsiz ve ağır ithamlarda bulunarak takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez.

    Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren her bir medya kuruluşu özgürce görüşlerini ve yayın tercihlerini yansıtmakta, yasal çerçeve içerisinde faaliyetlerine bir kısıtlama olmaksızın devam edebilmektedir. Sayın İnce'nin bu tavrı medya camiamıza da iftira mahiyeti taşımaktadır.

    "CUMHURBAŞKANIMIZIN ŞAHSINA YÖNELİK BİR HAKARET, İFTİRA VE KARALAMA FURYASI BAŞLATMAYA ÇALIŞILIYOR"
    Her hadiseyi fırsat bilip hasmane bir tutumla Cumhurbaşkanımızın şahsına yönelik bir hakaret, iftira ve karalama furyası başlatmaya çalışan bu zihniyetin iflah olmaz saldırılarının son bulmasını temenni ediyoruz.

    HABER GLOBAL'İN YAPTIĞI AÇIKLAMA

    "'den CHP'li Muharrem İnce'nin canlı yayını terk etmesi sonrası açıklama yapıldı.

    Haber Global'in sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

    Kamuoyunun Bilgisine

    Sayın Muharrem İnce'ye bu akşamki yayın öncesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Fetih kutlamaları nedeniyle yapacağı konuşmaya bağlanacağımızı söyledik. Kendisi de bize "Ama böyle yaparsanız ben sizi eleştiririm" dedi.

    MUHARREM İNCE'YE SADECE 3 CHP'Lİ DESTEK ÇIKTI
    Muhharrem İnce'nin şovuna, sadece CHP'li , Özkan Yalım ve Özcan Özel'in destek vermesi dikkat çekti.

    Haberler Güncel Muharrem İnce'den ucuz şov: Canlı yayını terk edip prim yapmaya çalıştı! Gerçek ortaya çıktı...
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