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    • 09.07.2020 16:35
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    Son dakika: 'nün sözde "eyalet muhasebecisi"ne 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

    Gelen son dakika haberine göre, 'da, /'nin sözde "eyalet muhasebecisi" olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

    FETÖ'den yargılanan muhasebeci hakkında karar!

    'da, /'nin sözde "eyalet muhasebecisi" olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

    Adana 12. görülen duruşmaya, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık H.Ç, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

    Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın örgüt içerisinde bölge talebe mesulü ve en son sözde "eyalet muhasebecisi" pozisyonunda örgütsel görevler üstlendiğini, ByLock'u 2 telefon hattı üzerinden kullandığını ve kod adının "Ali" olduğunu belirterek, H.Ç'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

    Savunması alınan sanık H.Ç, FETÖ/PDY'nin "eyalet muhasebeciliği"ni yapmadığını öne sürdü.

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