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    • 07.07.2020 Gazete
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''dan örnek geldi' notuyla paylaştı

    Yurdum insanı, düğünlerde müziğin ritmine kapıldı. Corona'ya omuz verip sosyal mesafeyi hiçe saydı! , dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'da tahta çubuklarla halay çekilen köy düğününe övgüler yağdırdı. muhtarı , "Bakanımızın örnek vermesi, bizi onurlandırdı" dedi.

    'Can'kırı!
    Yurdum insanı, düğünlerde müziğin ritmine kapıldı. Corona'ya omuz verip sosyal mesafeyi hiçe saydı! , dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'da tahta çubuklarla halay çekilen köy düğününe övgüler yağdırdı. muhtarı , "Bakanımızın örnek vermesi, bizi onurlandırdı" dedi.



    Kuyupınar Köyü sakinleri, tahta çubuklar ile halay çekti. Corona'ya fırsat vermedi.



    'te Yunus Emre-Ezgi Uslanmaz çiftinin düğününde takılar Corona nedeniyle cansız mankene takıldı.



    'daki sokak düğününde vatandaşlar virüse aldırmadan halay çekti.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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