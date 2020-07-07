Yurdum insanı, düğünlerde müziğin ritmine kapıldı. Corona'ya omuz verip sosyal mesafeyi hiçe saydı! Sağlık Bakanı Koca, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Çankırı'da tahta çubuklarla halay çekilen köy düğününe övgüler yağdırdı. Kuyupınar Köyü muhtarı Hamit Ünsal, "Bakanımızın örnek vermesi, bizi onurlandırdı" dedi.
Kuyupınar Köyü sakinleri, tahta çubuklar ile halay çekti. Corona'ya fırsat vermedi.
Karabük'te Yunus Emre-Ezgi Uslanmaz çiftinin düğününde takılar Corona nedeniyle cansız mankene takıldı.
Bursa'daki sokak düğününde vatandaşlar virüse aldırmadan halay çekti.
Kuyupınar Köyü sakinleri, tahta çubuklar ile halay çekti. Corona'ya fırsat vermedi.
Karabük'te Yunus Emre-Ezgi Uslanmaz çiftinin düğününde takılar Corona nedeniyle cansız mankene takıldı.
Bursa'daki sokak düğününde vatandaşlar virüse aldırmadan halay çekti.