Dünyaya diz çöktüren koronavirüsün sıfır noktası olan Çin'den, yine ürkütücü bir son dakika haberi geldi. Sağlık yetkilileri, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir kişide hıyarcıklı veba görüldüğünü açıkladı. Açıklamayla birlikte ülkedeki sağlık uyarı sistemi bir de kademe yükseltildi.

Vebanın görüldüğü çobanın karantinaya aldığı ve durumunun stabil olduğu belirtiliyor. Bakterilerle yayılan hastalık ölümcül olsa da antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor. Vaka çobanın Cumartesi günü Bayannur kentinde hastaneye gitmesiyle tespit edildi. Ancak hastanın bakteriyi nereden kapmış olabileceği henüz netlik kazanmadı.